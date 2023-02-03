Экскаватор за 9,8 млн рублей угнали в Ленобласти

Полиция устанавливает все обстоятельства хищения экскаватора в Лодейнопольском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция проводит проверку по факту хищения экскаватора. Огромную машину стащили с участка в Лодейнопольском районе, где проводились работы по строительству и обслуживанию ЛЭП. Об этом 3 февраля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградкой области.

- 2 февраля в полицию поступило сообщение о хищении экскаватора «Катерпиллер 336» с участка между деревнями Шапша и Печеници Лодейнопольского района, где производились работы по строительству и обслуживанию ЛЭП, - рассказали правоохранители.

Причем, стоимость машины можно сравнить со стоимостью квартиры в Санкт-Петербурге - 9,8 миллионов рублей. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Также приняты меры к розыску похищенного имущества и лиц, причастных к преступлению.