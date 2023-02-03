Армянский фонд выкупил у финнов бизнес-центр «Пулково Скай» в Петербурге

Бизнес-центр "Пулково Скай" купил фонд из Армении. Фото: Pulkovo Sky ВКонтакте

Армянский фонд Balchug Capital выкупил у финских владельцев один из крупнейших бизнес-центров в Петербурге. Здание общей площадью 76 тысяч квадратных метров расположено на Внуковской улице у бизнес-терминала аэропорта «Пулково».

- Бизнес-центр класса «А» «Пулково Скай» является премиальным объектом. Сумма сделки не раскрывается, - сообщает пресс-служба консалтинговой компании IBC Real Estate.

Отметим, что до продажи армянскому фонду бизнес-центр полностью принадлежал финским акционерам. 60 процентов было у EKE Finance Oy, оставшиеся 40 процентов держало акционерное общество Vicus Oy.

Справка «КП»:

Фонд Balchug Capital основан в 2010 году Давидом Амаряном, чья финансовая деятельность началась в США. В настоящее время финансист живет и работает в Армении.