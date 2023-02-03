Бывшую альбомную фабрику Бехли в Петербурге выставили на торги

Бывшую альбомную фабрику Бехли рядом с «Невской ратушей» выставили на торги / Фото: citywalls.ru

Российский аукционный дом выставил на торги бывшую альбомную фабрику Бехли в Санкт-Петербурге. Комплекс площадью в 1,5 тысячи квадратных метров на улице Моисеенко рядом с "Невской ратушей" продадут с молотка 13 марта. Начальная цена - 230 миллионов рублей. Об этом 3 февраля 2023 года сообщает "Коммерсантъ".

- Фабрика была построена в начале прошлого века. Сейчас в комплекса располагаются офисы и автомойка, - пишет издание.

Эксперты отмечают, что лот является очень перспективным, так как он располагается рядом с деловым кварталом "Невская ратуша", где строится бизнес-центр. Помимо этого, плюсом является наличие арендаторов.

Предполагается, что в здании, кроме офисов, можно реализовать различные гастрономические проекты.