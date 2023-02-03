720 тысяч украинских гривен нашли у студента на границе России и Финляндии в Ленобласти

720 тысяч гривен нашли у студента на границе с Финляндией. Фото: СЗТУ.

Крупную партию валюты изъяли у студента одного из финских вузов на границе России и Финляндии. 720 тысяч украинских гривен (!) обнаружились в личных вещах молодого гражданина России, который ехал в Суоми на автобусе.

- На таможенном посту «Брусничное» Выборгской таможни у пассажира автобуса, выезжающего из Российской Федерации в Финляндскую Республику, выявлена крупная сумма незадекларированной валюты, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В пересчете на доллары США, сумма составила практически 20 тысяч. То есть вдвое больше, чем можно провозить без декларирования. Сам по себе факт провоза украинских гривен законен. Но ранее на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, надо было подавать декларацию. А со 2 марта 2022 года из России запрещено вывозить наличную валюту более чем на 10 тысяч долларов США.

На студента завели административное дело, по которому он может получить штраф в размере от половины до двукратной суммы изъятого. Либо деньги просто конфискуют в доход государства.