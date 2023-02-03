Сборник экскурсионных маршрутов по литературным местам создали в Петербурге

В Петербурге пройдет презентация сборника экскурсионных маршрутов по литературным местам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сборник экскурсионных маршрутов по литературным местам Петербурга представят 6 февраля в Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, 9. Книгу представит ее редактор, библиотекарь Анна Снеткова. В сборнике говорится о десяти экскурсиях по главным точкам притяжения любителей русской литературы. Кроме этого для книги специально разработали приложение для смартфонов, с помощью которого можно виртуально пройти по всем маршрутам и прочитать некоторые отрывки из произведений.

К слову, часть маршрутов посвящена литературе времен блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны. В частности, экскурсия «Им было всего лишь пятнадцать» основана на книге Германа Матвеева «Тарантул». В ней юные ленинградцы помогали солдатам ловить диверсантов среди фашистов.

- Маршрут «Опаленная войной Петроградка» посвящен книге Татьяны Кудрявцевой «Маленьких у войны не бывает». Это известная книга о блокадных детях, стоявших рядом с взрослыми и ковавшими общую победу. В 2022 году произведение получило литературную премию имени Гоголя в номинации «Портрет», - делятся организаторы.

Добавим, что презентация сборника состоится 6 февраля в 17:00 в Музее обороны и блокады Ленинграда.