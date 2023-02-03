Полиция показала видео обыска у наркомана, заманившего и изнасиловавшего 14-летнюю девочку в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга показала видео обыска у наркомана, который заманил к себе домой и изнасиловал 14-летнюю девочку. Оказалось, что жесткое надругательство над ребенком - не единственный его грех. В квартире 32-летнего мужчины стражи порядка нашли огромное количество наркотиков, которые буквально веником и совком пришлось собирать с пола. Об этом 3 февраля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 7 часов утра 2 февраля полиция нагрянула к 32-летнему безработному в квартиру дома 61/1 по Муринской дороге. На эту квартиру указала девочка, рассказавшая об изнасиловании. Но во время обыска у подозреваемого обнаружили большое количество наркотиков, - рассказали в полиции.

В квартире был порошок белого и серого цвета, камнеобразное вещество коричневого цвета, множество полимерных пакетиков, электронные весы, жесткие диски и флеш-карты.

Напомним, что летом мужчина познакомился в интернете с 14-летней девочкой, заманил к себе домой и изнасиловал. Школьница молчала об этом полгода, но в феврале рассказала о случившемся врачу в поликлинике.