Мужчину задержали за изнасилование 8-летней падчерицы в Петербурге

Жителя Ленобласти заподозрили в педофилии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девочка подверглась сексуальному насилию со стороны отчима. Все произошло, когда ей было восемь лет. Сейчас жертве уже 16 лет, вместе с семьей и тем самым отчимом они живут в Ленобласти. Но все началось еще в 2015 году, когда они проживали в Колпино. Об этом 3 февраля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- О пережитом кошмаре 16-летняя девушка призналась 2 февраля воспитателю лужского техникума в ходе доверительной беседы. Летом 2015 года, когда семья проживала в Колпино на улице Вавилова, муж матери, в то время 34-летний мужчина совершил в отношении восьмилетней девочки насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Девочка также рассказал, что в августе, когда они с семьей переехали в Лужский район, отчим вновь изнасиловал девочку.

2 февраля полиция задержала 41-летнего мужчину. Известно, что он множество раз был судим за побои, угон, нарушение неприкосновенности жилища, а также угрозу убийством.