Парень пырнул ножом мать своей девушки и порезал себе шею в Петербурге во время ссоры

Парень ранил ножом мать своей девушки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге парень во время ссоры с матерью своей девушки пырнул женщину ножом, а после порезал себе шею. Конфликт с поножовщиной произошел утром 2 февраля 2023 года в квартире дома 1 по улице Софьи Ковалевской. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 10:30 часов в полицию Калининского района позвонила девушка и сообщила, что ее молодой человек ранил ее мать ножом. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили 42-летнюю женщину с раной левого плеча. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу, - рассказали в полицию.

В квартире был задержан 22-летний парень. У него на шее тоже было ножевое ранение, которое он нанес себе сам. Его также госпитализировали в больницу. Состояние молодого человека оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.