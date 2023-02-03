Реставрация Мечети в Петербурге завершится в 2023 году

Завершается реставрация интерьеров молельного зала на третьем этаже Мечети Петербурга / Фото: КГИОП

В 2023 году должна завершиться реставрация Соборной мечети в Санкт-Петербурге. Работы ведутся с 2000 года при поддержке города. В этом году запланированы завершающие реставрационные работы в молельном зале третьего этажа. Об этом 3 февраля сообщили в КГИОП.

- В 2023 году продолжаются работы по реставрации дубового паркета молельного зала третьего этажа. Произведена расчистка и шлифовка сохранившихся плашек. В историческом материале изготовлены и установлены недостающие, сильно поврежденные и сгнившие плашки. Завершающим этапом станет тонировка и покрытие всей поверхности напольного покрытия лаком, - рассказали в комитете.

Реставрация длится уже 23-й год. За это время из бюджета Петербурга было выделено более 350 миллионов рублей. Специалисты отремонтировали гранитную облицовку фасада, который находился в аварийном состоянии, облицовку купола, крышу, минареты. Также были отреставрированы молельные залы, витражи, уникальный лепной декор и мраморные подоконники.