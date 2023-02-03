Представлен трейлер сериала про петербургскую рок-группу «Король и Шут»

Про Михаила Горшенева и группу "Король и Шут" сняли сериал. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Создатели сериала про петербургскую группу «Король и Шут» показали трейлер киноленты, частично снятой на «Ленфильме». Картина рассказывает о самых ярких моментах из 26 лет существования панк-рок-группы. Но не только. Реальные истории будут переплетены с нарочито фантазийными вставками.

- Персонажи, придуманные солистами «Короля и Шута», оживут на экране. Истории становления группы и взаимоотношений между ее участниками будут развиваться события в мире-фантазии, где Горшок и Князь отправятся спасать принцессу из плена колдуна, - сообщает пресс-службе сервиса «Кинопоиск».

Солиста группы Михаила Горшенева, умершего в 2013 году, сыграл Константин Плотников, а второго фронт-мена коллектива Андрея Князева — Влад Коноплев. Сам Князев также появится в сериале, сыграв самого себя в эпизоде.

Одну из ролей в сериале исполнила Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки». Премьера фильма состоится 2 марта.