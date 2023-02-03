Стоимость квартиры в новостройке в Петербурге выросла на 16% за год

За год новостройки в Санкт-Петербурге подорожали на 16 процентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за минувший год вырос средний чек на квартиры в новостройках. Стоимость выросла на 16 процентов до 8,5 миллионов рублей. Об этом 3 февраля 2023 года сообщают специалисты компании Nikoliers.

- В последние годы границы между классами жилья стираются, идет тренд на уменьшение площади приобретаемой недвижимости, а на первый план выходят прагматичные характеристики. Даже в проектах премиального сегмента девелоперы смещают фокус от большой площади лотов к эргономичности планировок. В ряде новых ЖК премиум-класса стали появляться малогабаритные квартиры, включая студии, что ранее было несвойственно этому сегменту, - отмечают аналитики.

Действительно, покупатели стали выбирать более компактные квартиры. В 2022 году средняя площадь жилья - 40,2 квадратных метра, что на 2,3 "квадрата" меньше, чем было годом ранее.