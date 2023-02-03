Синоптик Колесов пообещал продолжение зимы в Петербурге в выходные

Выходные будет снежными и зимними. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снежные и прохладные выходные ждут жителей Петербурга. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, в субботу и воскресенье зима будет продолжаться. Снег тоже никуда не денется.

- Погода в субботу и воскресенье будет различаться, хотя зима по всей территории региона и продолжается, - написал Колесов в своем телеграм-канале.

Первый день выходных пройдет под влиянием уходящего циклона. Поэтому в основном облачно, с небольшими осадками и умеренным ветром северных направлений. В течение суток термометры покажут -4...-6 градусов.

А вот в воскресенье заметно похолодает. Ночью даже в центре города столбик термометра опустится до -8...-10 градусов. Днем будет около -5. Но из-за поля повышенного атмосферного давления, осадки прекратятся. Из-за облаков выглянет солнце. Ветер ослабеет и усилится только к вечеру.

- Так что выходные очень хорошие, отдыхаем без капризов погоды, - радуется синоптик.