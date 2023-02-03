Новый международный реставрационный центр в Ленобласти передали музейным работникам

Уникальный международный реставрационный центр в Ленинградской области передали музейщикам / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области состоялась торжественная передача международного реставрационного центра в пользование музейных работников. Здание расположено в Рождествено. В двухэтажном здании оборудовано 15 мастерских и лабораторий, а также специализированные хранилища и площадки для временных выставок. На церемонии присутствовали губернатор области Александр Дрозденко, заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. Об этом 3 февраля 2023 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Это поистине историческое событие не только для Ленинградской области, Северо-Западного федерального округа, но и для всей России. Этот объект уникальный, первый в России, – подчеркнула Татьяна Голикова.

- Вокруг много точек реставрационных компетенций – это и Кижи, и Псков, и, конечно, уникальная ленинградская школа реставрации. Очень важно, что в этом центре смогут работать и представители старшего поколения, так и молодежь. Огромное количество шедевров «дождалось» этого центра, - отметила Любимова.

Центр был задуман еще в 2012 году. На его проектировку ушло три года. Строительство началось в 2016 году. В уникальном центре будут работать более 140 сотрудников - это реставраторы живописи, икон, керамики, графики, специалисты по металлу и ткани и многие другие.