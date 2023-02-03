В Боткинской больнице рассказали, кому из петербуржцев нужна прививка от кори

Медики рассказали, кому надо привиться от кори. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врач-инфекционист Боткинской больницы Ирина Чхинжерия рассказала, кому из жителей Петербурга нужно делать прививку от кори. Накануне в городе был выявлен первый в новом году случай заражения опасной болезнью.

- Вакцинации подлежат дети в возрасте 12 месяцев и шести лет (одновременно с прививками против краснухи и паротита), а также взрослые от 36 до 55 лет, входящие в группы риска, - приводит слова медика «Петербургский дневник».

В группу попадают работник транспорта, работники сферы обслуживания, торговли, социальной сферы, педагоги и сами медики. Кроме того, не привитые ранее (либо однократно) и не переболевшие ранее корью люди.

Также по эпидемическим параметрам вакцинироваться нужно контактным лицам, также не имевшие прививки или иммунитета от болезни. По данным врачей, в Петербурге от кори привито 99% жителей.