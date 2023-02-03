Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 13:47

Хозяйка 17 лет не могла получить купленную в Петербурге квартиру

Ей помогли судебные приставы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Женщина ждала 17 лет, чтобы получить свою уже готовую квартиру.

Женщина ждала 17 лет, чтобы получить свою уже готовую квартиру.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Судебные приставы Петербурга передали хозяйке квартиру, купленную ей еще 17 лет назад. Владелицей жилья оказалась жительница Сургута, которая в далеком 2006 году купила облигации жилищного займа, став законным участником долевого строительства одного из ЖК в городе на Неве. Через некоторое время дом благополучно сдали, но получить свою квартиру женщина не смогла.

- Застройщик не передал жилье законному владельцу, а два раза переуступал квартиру другим организациям, - сообщает пресс-служба петербургского управления судебных приставов.

Устав ждать, женщина пошла в суд. Спустя несколько заседаний и долгих разбирательств суд все же признал законность сделки, признав хозяйку настоящей владелицей недвижимости. А все предыдущие сделки - отменил.

Материалы перешли приставам и уже те связались с гендиректором строительной компании, пригрозив уголовным делом. После этого ключи и документы на квартиру оказались в руках счастливой, но измученной владелицы.