Хозяйка 17 лет не могла получить купленную в Петербурге квартиру

Женщина ждала 17 лет, чтобы получить свою уже готовую квартиру. Фото: Олег ЗОЛОТО

Судебные приставы Петербурга передали хозяйке квартиру, купленную ей еще 17 лет назад. Владелицей жилья оказалась жительница Сургута, которая в далеком 2006 году купила облигации жилищного займа, став законным участником долевого строительства одного из ЖК в городе на Неве. Через некоторое время дом благополучно сдали, но получить свою квартиру женщина не смогла.

- Застройщик не передал жилье законному владельцу, а два раза переуступал квартиру другим организациям, - сообщает пресс-служба петербургского управления судебных приставов.

Устав ждать, женщина пошла в суд. Спустя несколько заседаний и долгих разбирательств суд все же признал законность сделки, признав хозяйку настоящей владелицей недвижимости. А все предыдущие сделки - отменил.

Материалы перешли приставам и уже те связались с гендиректором строительной компании, пригрозив уголовным делом. После этого ключи и документы на квартиру оказались в руках счастливой, но измученной владелицы.