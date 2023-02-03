Сиротский дом Меняева в Петербурге выставят на торги

Сиротский дом Меняева в Петербурге приватизируют / Фото: citywalls.ru

Смольный собирается выставить на торги Сиротский дом Меняева. Это нежилое здание на Малоохтинском проспекте, дом 55, с видом на Неву. Десять лет назад дом хотели снести, но теперь комитет имущественных отношений выпустил распоряжение о приватизации нежилого здания. Об этом 3 февраля 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Если ранее обсуждалась возможность сноса здания, то по нынешним градостроительным нормам это невозможно — дом дореволюционной постройки расположен в охранной зоне, - пишет издание.

Общая площадь здания чуть более 1,5 тысячи квадратных метров. В советские годы в нем располагался детский дом, позже школа для слепых детей. Сейчас здание пустует. Эксперты отмечают, что здание могут продать за 15-20 миллионов рублей. Оно подойдет для офисов.

Дата торгов, а также начальная цена лота пока неизвестны.