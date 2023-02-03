17-летнему петербуржцу удалили селезенку и часть печени после падения со снегохода

Подростку пришлось удалить селезенку и часть печени из-за падения со снегохода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Детской больницы №5 имени Филатова спасли 17-летнего подростка, который получил серьезную травму при катании на снегоходе. Сначала юный пациент поступил в одну из больниц Ленобласти. Там у мальчика диагностировали разрыв левой доли печени.

- 17-летний подросток получил тупую травму живота при катании на снегоходе и был экстренно госпитализирован в одну из областных больниц из-за опасности обильного кровотечения и шока. Там ему было выполнено удаление селезенки и тампонирование печени, - сообщает пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

После этого требовалась операция по резекции, то есть удалению части печени. Для этого было решено срочно перевозить юношу в Петербург, так как подобные операции, особенно в юном возрасте, достаточно редки.

- Перед врачами стояла задача изъять хирургические тампоны, провести операцию, максимально сохранив орган и не допустить сильного кровотечения, - отмечают в Комздраве.

В итоге все прошло успешно и сейчас подросток уже поправляется. В будущем он сможет жить обычной жизнью.