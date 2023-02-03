В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры воссоздадут исторический облик интерьеров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге собираются воссоздать исторический облик интерьеров, как это было в середине XIX века. Об этом 3 февраля 2023 года рассказали в Смольном. Сейчас реставрация в лавре идет полным ходом. Благовещенскую церковь и Троицкий собор посетили губернатор Александр Беглов, зампредседателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова, а также обсудили планы реставрации.

- Мы работали сообща – федеральное правительство и городское, Санкт-Петербургская митрополия, общественные организации, бизнес. Будем продолжать восстановление памятников лавры и комплекса Санкт-Петербургской духовной академии, - отметил градоначальник.

Все работы по реставрации ведутся с учетом технических и научных решений реставраторов советской эпохи. Отреставрированы будут все элементы собора, включая станковую живопись. Также в Смольном отметили, что на время работ собор закрывать не будут.