Петербург и Мексика будут расширять сотрудничество

Санкт-Петербург и Мексика расширят сотрудничество в сфере образования и экономики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург и Мексика собираются расширять сотрудничество. Планы в Смольном обсудил губернатор города Александр Беглов и посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас. Одним из перспективных направлений были названы информационные технологии. Об этом 3 февраля 2023 года рассказали в городской администрации.

- Петербург - один из лидеров во внедрении цифровых технологий во все сферы экономики и городского хозяйства. Мы готовы делиться опытом, - отметил Александр Беглов.

Также планируется расширять сотрудничество в сфере образования и экономики. Беглов предложил наладить прямые контакты между высшими учебными заведениями Петербурга и Мексики. Помимо этого возможно развитие эффективного сотрудничества в сфере производства медицинского оборудования и лекарств, судостроения и по многим другим направлениям.