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НовостиПолитика3 февраля 2023 14:47

Петербург и Мексика будут расширять сотрудничество

В планах сотрудничать в области образования и экономики
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Санкт-Петербург и Мексика расширят сотрудничество в сфере образования и экономики

Санкт-Петербург и Мексика расширят сотрудничество в сфере образования и экономики

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург и Мексика собираются расширять сотрудничество. Планы в Смольном обсудил губернатор города Александр Беглов и посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас. Одним из перспективных направлений были названы информационные технологии. Об этом 3 февраля 2023 года рассказали в городской администрации.

- Петербург - один из лидеров во внедрении цифровых технологий во все сферы экономики и городского хозяйства. Мы готовы делиться опытом, - отметил Александр Беглов.

Также планируется расширять сотрудничество в сфере образования и экономики. Беглов предложил наладить прямые контакты между высшими учебными заведениями Петербурга и Мексики. Помимо этого возможно развитие эффективного сотрудничества в сфере производства медицинского оборудования и лекарств, судостроения и по многим другим направлениям.