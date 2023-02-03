Пожарные тушили строящийся дом на набережной Обводного канала в Петербурге

Пламя охватило территорию площадью 40 квадратных метров. Фото: t.me/Megapolisonline

Строящееся здание загорелось в Адмиралтейском районе Северной столицы вечером в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на набережной Обводного канала поступило в 17:48. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в помещении загорелся мусор. Пламя охватило территорию площадью 40 квадратных метров. Специалистам понадобилось около получаса, чтобы справиться с огнем. В 18:04 возгорание было ликвидировано.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося будут устанавливать дознаватели.