BMW со 174 кг наркотиков задержали в Ленобласти

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники дорожной полиции задержали автомобиль BMW, который был до отказа забит наркотиками. В багажнике машины было шесть мешков в запрещенными веществами, общий вес которых превышает 170 килограммов. Об этом 3 февраля 2023 года сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Предварительно установлено, что житель Гатчинского района Ленинградской области перевозил наркотик в багажнике своего автомобиля. Шесть мешков с веществом растительного происхождения обнаружены полицейским после остановки транспорта и его осмотра. Вес изъятого составил 174 килограмма, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Содержимое одного из мешков уже прошло экспертизу. Установлено, что это наркотик растительного происхождения. Работа продолжается.

Водителя автомобиля задержали. Возбуждено уголовное дело.