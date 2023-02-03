Три новые газозаправочные станции открыли в Петербурге и Ленобласти Фото: Пресс-служба Смольного

Три новые газозаправочные станции введены в эксплуатацию в Петербурге и Ленинградской области. Они работают на 25-м километре внутреннего кольца КАД, в Левашово и в Тосно. На них ежедневно смогут заправляться около 800 машин. Напомним, регион переходит на газомоторное топливо с 2019 года.

- Сегодня запускаем сразу три станции. Петербург и Ленинградская область - одна агломерация. Мы вместе работаем над развитием дорожной сети, улучшением экологии, - отметил губернатор Петербурга, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В Северной столице на газомоторном топливе работают более 2500 автобусов. Благодаря этому выбросы сократились на 15,6 тысяч тонн. Сейчас в Петербурге на такое топливо переходит коммунальная техника. В регионе работают 18 газозаправочных станций.