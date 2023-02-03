КГИОП Петербурга признал «Красный треугольник» региональным памятником истории и культуры

«Красный треугольник» признан региональным памятником истории и культуры Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга признал «Красный треугольник» региональным памятником истории и культуры. Соответствующее постановление появилось на сайте Смольного 3 февраля.

- Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль «Комплекс товарищества Российско-Американской мануфактуры «Треугольник», - говорится в постановлении, подписанном 31 января.

Напомним, теперь планируется перестроить бывший завод под гостиницы и офисы. Кроме этого, на территории «Треугольника» планируют создать общественно-деловые пространства. На первых этажах появятся коворкинги и общественные зоны. При этом, менять внешний вид знаменитых кирпичных зданий не будут.