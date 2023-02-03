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НовостиЗдоровье3 февраля 2023 17:28

Более 900 жителей Петербурга заболели ковидом за минувшие сутки

103 человека госпитализированы в медучреждения
Анастасия НУРАДИЛОВА
103 человека госпитализированы в медучреждения

103 человека госпитализированы в медучреждения

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге растет заболеваемость ковидом. За сутки диагноз подтвердился у 907 человек. Об этом сообщает официальный сайт «Стопкоронавирус.рф».

- За минувшие сутки госпитализированы 103 человека. Погибли 11 человек с подтвержденным диагнозом. Кроме этого, 935 жителей Петербурга выздоровели за сутки, - сообщается в официальном ресурсе.

К слову, рекордный показатель по заболеваемости был достигнут и днем ранее. 2 февраля в Северной столице зафиксировано 822 случая заражения ковидом. Это самая большая цифра с начала 2023 года. Вчера с подтвержденным диагнозом «коронавирус» были госпитализированы 87 человек. Погибли от вируса девять жителей Петербурга.

Напомним, 2 февраля в Петербурге был выявлен первый случай заболевания корью. Диагноз поставили мужчине, который приехал в Петербург из Таджикистана.