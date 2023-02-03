Пятимесячный ребенок с опухолью сердца доставлен из Луганска в Петербург для лечения

Врачи еще не приняли решение о способе лечения Фото: Артем КИЛЬКИН

Малыш из Луганска с большой опухолью сердца доставлен в Петербург. Спасать ребенка будут врачи Педиатрического университета. Мальчику всего пять месяцев. Специалистам предстоит выбрать наиболее эффективный способ лечения.

- В онкологии принято пунктировать образование, чтобы понять его природу по гистологии. Но тут нужно проколоть работающее сердце, взять кусочек ткани. Это практически невозможно, так как может начаться кровотечение и даже остановка сердца, - рассказал ректор СПБГПМУ Дмитрий Иванов.

Ребенок находится в Петербурге уже три недели. За ним постоянно наблюдают врачи Педиатрического университета. В ближайшее время они примут решение, прооперировать малыша или сначала провести противоопухолевую терапию, чтобы сократить размер новообразования.