Суд Петербурга отказал в аресте директора медцентра, подозреваемой в торговле детьми Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Петербурга отказал в аресте женщины, которую подозревают в торговле детьми. Напомним, по версии следствия директор и врач-акушер медцентра выполнили заказ клиента из Китая, который хотел стать отцом мальчика и девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми».

- 3 февраля подозреваемая была задержана. Обвинение ей не предъявлялось. Суд отказал в аресте женщины, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, суррогатные мамы для клиента из Китая были подобраны через донорское агентство. В 2020 они выносили мальчика и девочку. Одного ребенка отец-иностранец забрал сразу, а второго малыша оставил с няней из-за того, что новорожденный приболел. Позже малыш погиб. Его смерть начала расследовать полиция: так стало известно о случившемся.