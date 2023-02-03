Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался украсть одежду из ТЦ в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался украсть одежду из сетевого магазина в торгово-развлекательном комплексе на Полюстровском проспекте в Петербурге.

- Мужчина в примерочной надел новую одежду поверх той, в которой пришел. Потом он прошел через кассовый узел и не заплатил за товары, хотя должен был заплатить пять тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник попытался вынести из магазина футболку, толстовку и спортивные брюки. Но завершить преступление ему не удалось, потому что на выходе из торгового зала сработали магнитные защитные датчики. Сотрудники нажали тревожную кнопку, и на место происшествия приехали росгвардейцы. Они задержали мужчину и отвезли его в 19 отдел полиции.