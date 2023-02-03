В Петербурге будут судить оценщика ломбарда за присвоение 500 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут судить бывшего оценщика ломбарда. По версии следствия, мужчина присвоил полмиллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение, то есть хищение чужого имущества». Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- По версии следствия, с января по май 2021 года мужчина забрал из касс более 500 тысяч рублей. Он хотел скрыть преступления, поэтому использовал архивные сведения о клиентах ломбарда, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На чужие имена работник ломбарда оформил шесть залоговых билета, а потом указал ложную информацию о выданных деньгах заемщикам. Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.