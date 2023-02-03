Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе в Петербург 27 тонн мяса Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при ввозе в город 27 тонн мороженого говяжьего сердца в морском порту Петербурга. Партия мяса направлялась из Аргентины в новосибирскую компанию, которая занимается оптовой торговлей мясом и мясопродуктами.

- Была выявлена ошибка в ветеринарном сертификате страны-экспортера. Дата выработки на этикетке не соответствовала данным, указанным в сопроводительных документах, - говорится в сообщении пресс-службы регионального Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства приняли решение о приостановке движения груза. Но позже они получили дополнение к ветеринарному сертификату от государственной ветслужбы Аргентины. Товар все-таки был выпущен, а владельцу груза придется выплатить штраф за нарушение.