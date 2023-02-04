В Петербурге будут судить мужчину, который разбил кувалдой чужую дверь из-за ревности Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге будут судить мужчину, который разгромил дверь в чужую квартиру. Он поступил так из-за ревности. Все произошло утром 25 сентября прошлого года. Об утверждении обвинительного постановления сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины утвердила прокуратура Кронштадтского района, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, петербуржец из-за ревности к своей супруге, поднялся на восьмой этаж дома на улице Станюкевича и разбил металлической кувалдой входную дверь в квартиру другого мужчины. Потерпевшему причинен ущерб в размере более 35 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.