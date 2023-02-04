Легкий мороз и снег накроют Петербург 4 февраля

В Петербурге небольшой снег и легкий мороз 4 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург пришла легкая зимняя и немного морозная погода. В субботу, 4 февраля 2023 года, в Северной столице ожидается до минус 4 градусов и будет идти легкий снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется на северо-западной периферии теряющего силы циклонического вихря. Тем не менее, он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, продолжит высыпать небольшой снег и удержит температуру в зоне небольших морозов. На дорогах и тротуарах местами гололедица, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха будет держаться в пределах 2-4 градусов, в Ленинградской области от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье появится солнце и усилится похолодание.