Большинство петербуржцев приходят на помощь не справляющимся с работой коллегам

2 из 3 петербуржцев сами придут на помощь коллеге, испытывающему трудности в работе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство жителей Санкт-Петербурга приходят на помощь своим коллегам, которые не справляются с работой. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob, проведя опрос среди работающего населения города. Об этом в пресс-службе сервиса рассказали 4 февраля 2023 года.

- Двое из трех петербуржцев сами предложат помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе (66%). 24% окажут помощь в случае, если коллега попросит о ней. 5% согласятся помочь, только если распорядится руководство. Еще 1% ни при каких условиях не станут помогать сослуживцам, - говорится в исследовании.

При этом, в основном на помощь приходят петербуржцы старше 35 лет. А работники с зарплатой от 50 тысяч рублей охотнее проявляют инициативу в вопросах помощи. Также мужчины чуть чаще женщин готовы подставить плечо коллеге, который испытывает трудности в работе.