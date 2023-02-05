Михайловский театр Петербурга купил санитарный УАЗ и отправил его в зону СВО

Михайловский театр отправил санитарную "буханку" в зону СВО. Фото: t.me/a_beglov

Сотрудник Михайловского театра отправился добровольцем в зону проведения СВО. Там он попал в санитарную службу, которая занимается транспортировкой раненных. Чтобы помочь своему сотруднику, коллектив театра купил УАЗ-буханку и отправил ее на спецоперацию.

- Сотрудник Михайловского театра сегодня спасает жизни раненным. Коллектив театра принял решение на собственные средства приобрести новый санитарный автомобиль. УАЗик уже на передовой! - написал в соцсетях губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам главы города, он следит за петербуржцами, которые несут службу в зоне СВО и знает, как им важна поддержка из дома. Александр Беглов пообещал и далее делиться историями военнослужащих из Северной столицы.