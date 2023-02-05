Жертвами пожара в Шлиссельбурге стали два человека

СК начал проверку после пожара в Шлиссельбурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жертвами пятничного пожара в Шлиссельбурге оказались не один, а два человека. Кроме 74-летней пенсионерке в огне погиб и 45-летний мужчина, предположительно ее сын. Проверку обстоятельств трагедии начало областное управление Следственного комитета России. По предварительным данным, причиной пожара стал мог стать нездоровый образ жизни обитателей сгоревшей квартиры.

- На месте происшествия обнаружены пустые бутылки от алкогольной продукции, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ленинградской области.

Напомним, что огонь в барачном деревянном доме на улице Жука возник ранним утром 3 февраля. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 14 человек. Еще одну женщину, пенсионерку, передали врачам скорой помощи уже без признаков жизни. Позднее было найдено и тело мужчины.