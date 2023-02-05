После пропажи 13-летней школьницы в Ленобласти СК завел дело об убийстве

СК завел дело об убийстве после пропажи школьницы в Приозерске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после пропаши 13-летней школьницы из Приозерска. Девочка еще утром в пятницу ушла в школу и до сих пор не вернулась.

- 3 февраля в полицию Приозерска обратилась мать 13-летней школьницы. Женщина рассказала, что ее дочь в 8:10 утра ушла на учебу и домой больше не вернулась, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Поскольку дело касается несовершеннолетних, информация о пропаже девочки была передана в Следственный комитет. Там 4 февраля завели уголовное дело об умышленном убийстве ребенка. При этом дело в таких случаях возбуждается для удобства процессуальных действий и не означает автоматически подтверждения самого убийства.