Петербург вышел на первое место в России по числу суточной смертности от коронавируса

Петербург вышел на первое место по смертности из-за ковида. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург опять стал лидером по суточной смертности от коронавируса. Город занял печальное первое место в стране, обогнав даже Москву. Последние данные по ситуации с распространением ковида приводит портал «Стопкоронавирус.рф».

- За сутки в Петербурге госпитализировано 56 человек. Выздоровело 288. Выявлено 910 новых случаев заболевания. 12 пациентов скончались, - сообщает портал.

Всего с момента начала пандемии коронавируса в 2020 году, в Северной столице скончались 36 975 горожан.

В Москве за сутки умерли 11 человек, общая смертность составляет 47 947 пациентов. Однако в процентном соотношении Петербург лидирует, так как население города на Неве в два с половиной-три раза меньше, чем в столице.