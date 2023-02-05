ГИБДД предупреждает водителей Петербурга и Ленобласти о гололеде

ГИБДД предупреждает про гололед. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти предупреждает водителей и пешеходов об опасности гололеда. В ближайшие дни погода будет способствовать гололедице на дорогах, поэтому всем участникам движения надо быть особенно внимательными.

- Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости, - отмечает пресс-служба УГИБДД.

Водителям напоминают, что на гололеде тормозной путь становится длиннее, поэтому стоит заранее снижать скорость перед перекрестками и переходами. А на загородных трассах растет опасность ДТП.

Пешеходы также должны помнить, что машину невозможно остановить в одно мгновение.