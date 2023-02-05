Около 40 кафе и ресторанов открылось в Петербурге за январь

В Петербурге появилось еще около 40 кафе и ресторанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 40 новых заведений общепита появилось в Петербурге с начала 2023 года. Об этом сообщают участники рынка и эксперты рынка коммерческой недвижимости. некоторые из кафе и ресторанов оказались «долгожданными», они планировали начать работу еще в прошлом году.

- Город сильно насыщен различными концепциями, людей трудно чем–то удивить. Сейчас рестораны соревнуются по именам шеф–поваров, по подходам к работе, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов рынка.

В числе открывшихся есть как заведения авторской кухни, так и сетевые точки общепита. Если вторые располагаются и в спальных районах, то первые стремятся в центр. Среди открывшихся есть рестораны и на улице Рубинштейна.

Также популярны форматы диско–баров, заведений фастфуда, и больших ресторанов, рассчитанных на семейную аудиторию.