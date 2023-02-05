Школьник повредил руку циркулярной пилой на уроке труда в Ленобласти

В Ленобласти школьник повредил пальцы циркуляркой на уроке труда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школьник из Ленобласти травмировал себе руку циркулярной пилой. Все произошло во время занятий на уроке труда. Ребенка экстренно госпитализировали, а Волховская городская прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.

- Прокуратурой организована проверка по факту получения на уроке труда, при работе с циркулярной пилой, 14-летним учеником гимназии травмы в виде открытого перелома двух пальцев, - сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, после оказания медицинской помощи, школьника отпустили на амбулаторное, то есть домашнее лечение. Теперь надзорные органы выясняют, как был организован учебный процесс и насколько соблюдались правила безопасности при работе с инструментами.