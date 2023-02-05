Трагически завершились поиски пропавшего в Петербурге 29-летнего мужчины

Пропавшего в Петербурге мужчину нашли погибшим. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге трагически завершились поиски пропавшего без вести молодого мужчины. С 4 февраля его местонахождение было неизвестно. Около суток петербуржца искали волонтеры отряда «Лиза Алерт Питер» и полиция. Но к вечеру субботы пришло печальное известие. Сначала в соцсетях появилось сообщение «Стоп поиск. Проверка информации». А потом и слова, окончательно разрушившие надежду найти человека живым.

- Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким, - говорится на странице поискового отряда ВКонтакте.

Как обычно в подобных случаях, подробностей поисковой операции волонтеры не раскрывают. Сейчас обстоятельства гибели молодого человека выясняют правоохранительные органы. Дальнейшие процессуальные решения примут по результатам проверки.