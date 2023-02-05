Съезд с ЗСД на набережную Макарова перекроют из-за ликвидации последствий ДТП

На развязке ЗСД с набережной Макарова перекроют один съезд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водителей Петербурга предупреждают об ограничении движения по Западному скоростному диаметру. Съезд с трассы на набережную Макарова перекроют в ночь на 6 февраля. Причиной станет ликвидация последствий ДТП.

- В связи с производством работ по подъему аварийного транспортного средства в районе развязки ЗСД с набережной Макарова, съезд на набережную при движении от Богатырского проспекта будет закрыт с 00:00, - сообщает пресс-служба ЗСД.

По предварительной оценке, время остановки движения составит около полутора часов. Но аварийные службы попытаются уложиться в наиболее короткий срок. Автомобилистов просят отслеживать ситуацию по онлайн-картам и навигаторам, а также выбирать альтернативный путь проезда.