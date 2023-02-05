14 нелегальных торговых точек убрали из центра Петербурга

Арка Главного штаба непривычно опустела. Фото: t.me/centr78

В Центральном районе Петербурга прошел рейд против незаконной торговли. Бороться с продавцами сувениров и прочей всячины вышли чиновники районной администрации и Комитета по контролю за имуществом. Общими усилиями они ликвидировали 14 нелегальных точек.

- Сотрудниками была проверена территория у Казанского собора, набережная канала Грибоедова, Малая Конюшенная улица, арка Главного Штаба, а также Дворцовая площадь, - сообщает пресс-служба администрации центрального района.

После рейда эти популярные у туристов, а значит и у торговцев места, непривычно опустели. Впрочем, избавить Дворцовую площадь от вездесущих аниматоров это не помогло. На наглость всевозможных «коней» и прочих ростовых кукол жители города регулярно жалуются в соцсетях.

А на Невском проспекте активизировались промоутеры с «чаем», на которых также много нареканий.