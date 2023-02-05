Петроградский, Московский и Василеостровский стали районами с самым грязным воздухом в Петербурге

В Василеостровском районе оказался грязным воздух. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карту районов с самых загрязненным воздухом в Петербурге составили специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Они подвели итоги января по данным, полученным с девяти постов контроля качества воздуха, расположенных равномерно по городу, но не в каждом районе. Так то в рейтинг попали не все районы. А результаты можно посмотреть по близлежащим станциям.

- Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу в январе квалифицировался как повышенный . Наиболее всего воздух был загрязнен диоксидом азота, аммиаком и взвешенными веществами - пыль, сажа, зола, соли металлов, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Сильнее всего превышение предельной допустимой концентрации вредных веществ в воздухе было заметно в Московском, Василеостровском и Петроградском районах, что справеддиво и для соседних территорий.

А вот во Фрунзенском, Калининском, Красносельском и даже Центральном районах чистота воздуха была в пределах нормы. Экстремальных превышений пределов в январе не отмечалось.