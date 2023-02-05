На набережную Мойки вызывали спасателей из-за бившей стекла девочки в окне

На набережную Мойки вызывали спасателей из-за девочки в окне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга вызвали спасателей и полицию на набережную реки Мойки. Причиной стало поведение ребенка. На третьем этаже девочка била стекла в оконной рабе и кидала их вниз на тротуар.

- Ребенок сидел между рамами. Она выбила стекло, стала кидать осколки вниз на тротуар. Далее полетели карандаши, фломастеры и другие вещи. Потом добила бейсбольной битой окно. Мы позвонили 112, - написали очевидцы в группе ВКонтакте «Питер/Пиши Читай Люби».

По словам свидетеле инцидента, на место сразу же приехали спасатели МЧС, а позднее подоспели и полицейские. К этому моменту в окне появилась женщина и попыталась объяснить ситуацию. Она рассказала, что это ребенок ее соседки. Та ушла на полчаса в магазин. А сама девочка имеет проблемы с психикой, поэтому за ней постоянно надо присматривать.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские и органы опеки.