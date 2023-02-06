Количество коек для больных коронавирусом сократили в Петербурге

В Петербурге свернули 200 коек для пациентов с COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начали сокращаться количество коек для больных коронавирусом. При этом, заболеваемость растет. Такие данные предоставил накануне, 5 февраля 2023 года, Смольный. Сейчас в городских больницах доступно чуть меньше 2 тысяч мест.

- На протяжении прошлой недели в Петербурге было доступно 2187 коек для больных коронавирусом. 5 февраля их сократили, убрав 200 мест, до 1987 коек, - сообщает городская администрация.

Что касается заболеваемости, то накануне выявили 910 новых случаев, а в конце января регистрировалось по 660-670 новых зараженных.

Сейчас в больницах города лежат 1,5 тысячи человек с коронавирусом и пневмониями, из них 149 пациентов в реанимации и 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 5,2 тысяч человек находятся на лечении дома.