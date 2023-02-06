Вклад автомобилей в загрязнение воздуха в Петербурге составляет 85%

В Петербурге 85 процентов загрязнений воздуха из-за автомобилей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобили очень сильно убивают экологию в Санкт-Петербурге. Вклад в загрязнение атмосферного воздуха от автомобильных выхлопов составляет уже 85 процентов. При этом, доля различных производств в загрязнении минимальна. Об этом 5 февраля 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- За последние десятилетия серьезно сократилось число других источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Городские власти ранее говорили, что из центра города выведено около 800 промышленных предприятий, - пишет издание.

А автомобильный парк в Петербурге постоянно растет. За четыре года количество личного автотранспорта в городе увеличилось на 100 тысяч. На 1 тысячу жителей Петербурга приходится 317 автомобилей.

Отметим, что высокий процент загрязнения в Петербурге связан с дорожной структурой. Из-за пробок в центре города увеличиваются объемы выброса.