Дверь в квартиру загорелась в жилом доме в Кронштадте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Кронштадт, который входит в состав Санкт-Петербурга, произошел пожар в жилом доме. В ночь на 6 февраля 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме на улице Восстания. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 00:44 часов 6 февраля на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 80 по улице Восстания в Кронштадте. В однокомнатной квартире обгорела входная дверь, - рассказали спасатели.

Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя. В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 10 человек личного состава МЧС и две пожарные машины.

Причина по которой загорелась входная дверь в квартиру пока не установлена. Этим займутся специалисты.