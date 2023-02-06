Слабая оттепель вновь вернется в Петербург 6 февраля

Оттепель вернется в Петербург 6 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург вновь возвращается оттепель. Но на этот раз слабая. Теплеть в городе начнет к вечеру понедельника, 6 февраля 2023 года, но температура не поднимется выше нуля градусов. Погода сохранится пасмурной и немного снежной Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует теплый атмосферный фронт. В зоне его влияния ожидается преимущественно облачная погода, пройдет небольшой снег, а температура воздуха будет расти, местами до слабых оттепелей, - рассказали синоптики.

Днем в Петербурге температура окажется в пределах от нуля до минус 2 градусов, по Ленинградской области от нуля до минус 5 градусов. Ветер сохранится холодный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 7 февраля, почти без снега, гололед и до минус 2 градусов.