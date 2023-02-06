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НовостиОбщество6 февраля 2023 5:40

Треть жителей Петербурга пожаловались на хроническую усталость на работе

Хроническую усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Треть петербуржцев чувствуют хроническую усталость на работе

Треть петербуржцев чувствуют хроническую усталость на работе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше трети жителей Санкт-Петербурга пожаловались на то, что испытывают хроническую усталость. В основном это связано с работой и домашними делами. В данном случае трудящиеся Петербурга на втором месте в России по ощущению усталости. При этом город на Неве вышел на первое место по стране среди тех, кто чувствует усталость от работы стабильно каждый месяц. Об этом 6 февраля 2023 года рассказывает hh.ru.

- Чаще хроническую усталость испытывают женщины. Если говорить о сферах деятельности, то усталость больше свойственна представителям маркетинга и PR, научным работникам и преподавателя, а также IT-специалистам, - говорится в исследовании.

Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты, а под конец года - строители, юристы и работники сферы продаж.

Зато почти не испытывают хроническую усталость представители рабочих профессий, транспортной сферы, а также работники производственного сектора.