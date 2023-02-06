Треть жителей Петербурга пожаловались на хроническую усталость на работе

Треть петербуржцев чувствуют хроническую усталость на работе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше трети жителей Санкт-Петербурга пожаловались на то, что испытывают хроническую усталость. В основном это связано с работой и домашними делами. В данном случае трудящиеся Петербурга на втором месте в России по ощущению усталости. При этом город на Неве вышел на первое место по стране среди тех, кто чувствует усталость от работы стабильно каждый месяц. Об этом 6 февраля 2023 года рассказывает hh.ru.

- Чаще хроническую усталость испытывают женщины. Если говорить о сферах деятельности, то усталость больше свойственна представителям маркетинга и PR, научным работникам и преподавателя, а также IT-специалистам, - говорится в исследовании.

Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты, а под конец года - строители, юристы и работники сферы продаж.

Зато почти не испытывают хроническую усталость представители рабочих профессий, транспортной сферы, а также работники производственного сектора.