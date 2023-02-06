В Мурино открылась детская поликлиника

Детская поликлиника открылась в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино в Ленинградской области открылась долгожданная детская поликлиника. До этого момента детей принимали в Токсовской больнице, где находилось педиатрическое отделение. С 6 февраля 2023 года для детей будет полноценное, отдельное медицинское учреждение. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

- С сегодняшнего дня в новых помещениях на Воронцовском бульваре, 21, принимают педиатры, невролог, офтальмолог, ЛОР, кардиолог, эндокринолог, стоматолог и гастроэнтеролог. Здесь также проводятся вакцинация, УЗИ-диагностика и медицинский массаж, - сообщили в администрации 47-го региона.

Несмотря на то, что начала работать поликлиника, отделение на Воронцовском бульваре, 17, продолжит работу – педиатры будут вести неотложный прием детей с признаками инфекционных заболеваний.